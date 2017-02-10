Психологи раскрыли секрет привлекательного женского танца

Из женских танцевальных движений наиболее привлекательны покачивания бедрами, выяснили психологи. Также притягательными кажутся несимметричные движения и умение чувствовать ритм. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Как пишет «Газета.Ru», привлекательность движений оценивали 200 мужчин и женщин, танцовщицами выступили 39 молодых женщин. На основе их движений с помощью технологии захвата движения были созданы безликие трехмерные модели. Участники исследования должны были оценить 15-секундные ролики с танцем по шкале от 1 до 7. Наивысшие оценки получили танцы, при которых женщины покачивали бедрами и несимметрично двигали руками. Избыток или недостаток таких движений расценивался как неопытность.

Недостаток работы в том, что в исследовании принимали участие представители лишь западной культуры, считают критики. Тем не менее, результаты связаны с большим пластом исследований, посвященных роли танца в поиске партнера.

Источник: Псковская Лента Новостей