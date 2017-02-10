За 10 лет в Псковской области выдано более 31 тысячи сертификатов на материнский капитал

10 лет назад - в начале 2007 года - Пенсионный фонд РФ начал выдавать первые государственные сертификаты на материнский капитал. За это время его размер вырос с 250 до 453 тысяч рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Пенсионного фонда России, за десять лет обладателями сертификата стали 7,8 млн российских семей. Более половины из них уже полностью использовали его средства.

В Псковской области за 10 лет выдано более 31 тысячи сертификатов на материнский (семейный) капитал. Из них 649 сертификатов в 2016 году.

При этом нужно отметить, что 19 600 жителей региона распорядились средствами МСК на общую сумму 6,4 млрд руб. Из них:

- 17133 чел. направили средства на улучшение жилищных условий, на сумму 6,3 млрд руб.

- 2451 чел. - на обучение детей, на сумму 66,9 млн руб.

- 16 чел. - на накопительную пенсию матери, на сумму 4 млн руб.

В 2016 году органы ПФР принимали заявления на выплату 25 000 рублей из средств материнского капитала. В Псковской области 10575 семей (около 40 % от общего количества владельцев сертификатов, имеющих право на выплату) получили единовременную выплату из средств МСК общую сумму 254,9 млн рублей.

Изначально материнским капиталом можно было распорядиться по трем направлениям: улучшение жилищных условий, обучение детей и будущая пенсия мамы. В прошлом году к ним добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов.

Теперь подать заявление на получение сертификата, а потом на распоряжение его средствами можно в Личном кабинете на сайте ПФР.

Пенсионный фонд РФ напоминает, что для вступления в программу материнского капитала есть еще два года – для получения права на МСК необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Источник: Псковская Лента Новостей