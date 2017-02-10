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Нервозность собаки зависит от поведения хозяина, выяснили ученые

10.02.2017 19:27 ПЛН, Псков

Стресс у собаки – следствие нервозности хозяина, считают специалисты из Венского университета. К такому выводу они приходят в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One.
 
Как пишет «Газета.Ru», наблюдая за нервным или пессимистичным хозяином, собака начинает считать мир вокруг более опасным, полагают исследователи, и поэтому более остро на все реагирует. В проведенном эксперименте участвовали 132 собаковладельца со своими питомцами, для которых исследователи формировали стрессовые ситуации. Животные проходили через них как с хозяевами, так и без. У собак тех владельцев, которые были наиболее невротичны, уровень стрессового гормона почти не изменялся и был стабильно высоким - они были неспособны справиться со стрессом.
 
«В целом, у спокойных владельцев более спокойные и дружелюбные собаки», - отмечают авторы. По их мнению, на реакцию собак в сложных ситуациях влияют даже не столько их личные черты, сколько поведение хозяина: то, как он реагирует на ту или иную ситуацию, дает собаке понять, считать ее опасной или нет.

Источник: Псковская Лента Новостей



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