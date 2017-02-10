Елене Неруш продлили срок исполнения обязанностей директора Дома детского творчества

Псковская гордума продлила Елене Неруш срок исполнения обязанностей директора Дома детского творчества, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии.

Срок продления исполнения обязанностей - 3 месяца.

Елена Неруш исполняет обязанности директора ДДТ с конца ноября 2016 года. Ранее учреждение возглавляла Надежда Царева, которая уволилась по собственному желанию.

Кроме того, депутаты продлили срок исполнения обязанностей директора муниципального бюджетного учреждения «Стадион «Машиностроитель» Ольги Черкасовой на три месяца.

Напомним, Ольга Черкасова была назначена и.о. директора стадиона вместо Сергея Карасева, который являлся директором учреждения с февраля прошлого года, а до этого (с мая 2015 года) возглавлял стадион в статусе и.о. директора. Ольга Черкасова ранее работала на «Машиностроителе» бухгалтером.

Источник: Псковская Лента Новостей