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Депутаты Пскова согласовали присвоение пяти новым улицам города имен Героев Советского Союза

10.02.2017 10:42 ПЛН, Псков

Депутаты Псковской городской Думы согласовали присвоение пяти новым улицам города, которые будут располагаться в районе бывшего поселка Павшино, имен Героев Советского Союза, чьи судьбы связаны с Псковщиной: ул. Степана Здоровцева, Сергея Самкова, Андрея Баклана, Дмитрия Бизяева и Александра Яковлева. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 78-й сессии городской думы.

Основанием для присвоения названий улиц является ходатайство общественной комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове.

Напомним, из архивных источников известно, что с Псковщиной связаны судьбы 18 Героев Советского Союза.

Источник: Псковская Лента Новостей



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