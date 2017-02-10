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Прокурор Псковской области обратился через СМИ к Михаилу Гавунасу с предложением заявить лично о своей невиновности

10.02.2017 10:46 ПЛН, Псков

Прокурор Псковской области Сергей Белов обратился через СМИ к Михаилу Гавунасу с предложением заявить лично о своей невиновности. На встрече с журналистами 10 февраля он ответил на вопрос о плакатах про «дело Гавунаса», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
Прокурор поделился своими ощущениями: «Нас постоянно хотят втянуть в некую дискуссию». Сергей Белов рассказал, что недавно у него на приеме были два человека. Один из них, «очень уважаемый и известный человек», пришел на встречу в верхней одежде. При этом в здании прокуратуры тепло. «Может, еще и шапку наденешь?» - предложил ему Сергей Белов, гость отказался. У прокурора сложилось впечатление, что под верхней одеждой была скрыта звукозаписывающая аппаратура и что «звукозапись нужна для отчета Гавунасу». Через неделю на прием пришел не менее известный господин и попросил сделать селфи с прокурором. У Сергея Белова возникло впечатление, что эти люди отчитываются перед кем-то.
 
Кроме того, на одной из таких встреч возник вопрос, что будет, если Михаил Гавунас заплатит ущерб. По мнению Сергея Белова, возможно, уехавший за границу бизнесмен  выстраивает и просчитывает возможные варианты. Сергей Белов провел аналогию с делом Михаила Гуцериева, который скрылся за границей, чтобы доказать невиновность. Возможно, дело Михаила Гавунаса прекратят, как у Гуцериева, и он тоже будет писать книги. Прокурор пояснил, что на плакатах Гавунаса в публичных местах Пскова мелкими буквами написано, что это реклама книги.
 
Прокурор области обратился к Михаилу Гавунасу с предложением воспользоваться правом придти и заявить, что он невиновен.

Источник: Псковская Лента Новостей



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