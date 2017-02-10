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Псковские депутаты дали согласие «Комбинату благоустройства» на совершение крупных сделок

10.02.2017 10:55 ПЛН, Псков

Депутаты Псковской гордумы дали согласие «Комбинату благоустройства» на совершение крупных сделок, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии.

Первая сделка касается участия в аукционе и заключению контракта по объекту закупки «Осуществление закупки на выполнение работ по содержанию объектов зеленого хозяйства на территории муниципального образования «Город Псков» в 2017-2019 годах (районы «Завеличье», «Центр», набережная р.Великой от моста им. 50-летия Октябрь до реки Псковы) с начальной ценой контракта 93 143 700 рублей.

Вторая сделка касается получения тендерного займа для обеспечения заявки суммой 931 437 рублей.

Также согласована еще одна сделка - по получению банковской гарантии для обеспечения исполнения контракта суммой 9 314 370 рублей.

Глава города Иван Цецерский обратил внимание, что на данном этапе «Комбинат благоустройства» уже не сможет принять участие в аукционе по содержанию объектов зеленого хозяйства на Завеличье, в Центре и на набережной Великой, поскольку прием документов завершен буквально вчера. Но, если по каким-то причинам аукцион будет признан несостоявшимся, предприятие сможет подать заявку.

Источник: Псковская Лента Новостей



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