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Концепцию размещения рекламных конструкций на территории Пскова признали утратившей силу

10.02.2017 11:17 ПЛН, Псков

Депутаты Псковской городской Думы признали утратившей силу Концепцию размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Псков», утвержденную 15 июля 2011 года. Соответствующее решение принято на сегодняшней сессии гордумы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 
 
Положения Концепции почти шестилетней давности не соответствуют требованиям федерального законодательства Как пояснила председатель КУМИ Пскова Лариса Морозова, в настоящее время на территории Пскова действует Схема размещения рекламных конструкций от 2014 года. Кроме того, существует закон «О рекламе». «Этими актами регулируется все, что касается установки рекламных конструкций, - пояснила она. - Новый документ есть, а старый - забыли отменить».
 
Депутаты устранили этот недостаток. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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