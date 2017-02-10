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В Пскове уточнили, кто может претендовать на аренду муниципального жилья

10.02.2017 11:21 ПЛН, Псков

Псковская городская Дума на сессии 10 февраля установила пороговые размеры дохода и стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина в целях признания граждан малоимущими и постановки на учет в качестве нуждающихся в предоставлении им жилых помещений муниципального жилого фонда по договорам социального найма, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
Так, пороговый размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, установлен в размере двукратной величины прожиточного минимума на душу населения, официально установленной постановлением администрации Псковской области на момент подачи заявления о признании граждан малоимущими.
 
Пороговое значение стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, планируется рассчитывать по специальной формуле, где норма предоставления жилого помещения по договору социального найма принимается в размере 17 кв. м общей площади жилого помещения на каждого члена семьи. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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