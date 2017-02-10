Гордуму в комиссии по землепользованию и застройке города Пскова теперь будет представлять Сергей Гаврилов

Депутаты внесли изменение в персональный состав членов комиссии по землепользованию и застройке города Пскова от Псковской городской Думы. Как сообщалось на сегодняшней сессии гордумы, в настоящее время в комиссии нет кворума, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сергей Калинин, который раньше входил в состав комиссии от гордумы, сложил с себя депутатские полномочия в связи с переходом на госслужбу.

Теперь гордуму в комиссии будет представлять заместитель главы города Пскова на штатной основе Сергей Гаврилов - его кандидатуру предложил глава города Иван Цецерский.

В случае, если он не сможет присутствовать на заседании комиссии, его сменит депутат по округу.

Источник: Псковская Лента Новостей