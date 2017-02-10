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Гордуму в комиссии по землепользованию и застройке города Пскова теперь будет представлять Сергей Гаврилов

10.02.2017 11:27 ПЛН, Псков

Депутаты внесли изменение в персональный состав членов комиссии по землепользованию и застройке города Пскова от Псковской городской Думы. Как сообщалось на сегодняшней сессии гордумы, в настоящее время в комиссии нет кворума, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
Сергей Калинин, который раньше входил в состав комиссии от гордумы, сложил с себя депутатские полномочия в связи с переходом на госслужбу. 
 
Теперь гордуму в комиссии будет представлять заместитель главы города Пскова на штатной основе Сергей Гаврилов - его кандидатуру предложил глава города Иван Цецерский.
 
В случае, если он не сможет присутствовать на заседании комиссии, его сменит депутат по округу. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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