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Виктор Антонов: Настойчивость всех регионов в решении проблемы лекарственного обеспечения орфанных больных может привести к результату

10.02.2017 11:36 ПЛН, Псков

Первый вице-спикер областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов считает, что вопрос о лекарственном обеспечении орфанных больных необходимо настойчиво ставить перед федерацией, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Комментируя проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», который в ближайшее время рассмотрит региональный парламент в качестве законодательной инициативы, Виктор Антонов отметил, что препараты, которые нужны для поддержания жизни орфанных больных, производятся только за границей и стоят чрезвычайно дорого. «Производитель сам назначает стоимость этих лекарств, и мы, не имея возможности влиять на ценовую политику, вынуждены эти препараты закупать, - сказал депутат. - На лечение одного-двух больных тратятся огромные деньги, сопоставимые с содержанием районной больницы. Вот такая диспропорция».

Виктор Антонов привел цифры: годовая стоимость терапии двух больных пароксизмальной ночной гемоглобинурией Маркиафавы-Микели составляет почти 125 млн рублей. На обеспечение лекарствами всех орфанных больных региона необходимо найти в бюджете области более 269 млн рублей.

Вице-спикер подчеркнул, что разговор о передаче полномочий по лекарственному обеспечению орфанных больных с федерального на региональный уровень идёт давно. «В Государственной Думе эта тема обсуждалась еще лет пять назад, и сейчас особенно со стороны медицинских работников звучат призывы передать эту группу больных на обеспечение федерации. На мой взгляд, это было бы разумно, потому что бюджеты регионов просто не выдерживают», - высказал свою позицию первый вице-спикер

Виктор Антонов обратил внимание, что данная проблема касается не только Псковской области.

«Наверное, одной законодательной инициативой мы ничего изменить не сможем, но мы надеемся на поддержку регионов, в том числе Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Настойчивость всех регионов может привести к достижению результата».

Напомним, что в Псковском областном Собрание депутатов находится на рассмотрении законодательная инициатива о проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», подготовленная Государственным комитетом по здравоохранению и фармации Псковской области.

В случае положительного решения (вопрос рассмотрит комитет по труду и социальной политике, после чего он будет вынесен на сессию) Псковское областное Собрание обратится в Государственную Думу РФ с предложением передать с регионального на федеральный уровень полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания таких больных.

Источник: Псковская Лента Новостей



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