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Еще двое псковичей будут награждены медалью «За заслуги перед Псковом»

10.02.2017 11:38 ПЛН, Псков

Еще двое псковичей будут награждены медалью «За заслуги перед Псковом». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на 78-й сессии Псковской городской Думы депутаты согласовали для награждения кандидатуры заслуженного работника культуры РФ, артиста симфонического оркестра высшей категории Александра Чернявского и заместителя директора многопрофильного лицея №8 Веры Деричевой.

Решение принималось тайным голосованием.

Кроме того, принято решение наградить Почетной грамотой Псковской городской Думы народный коллектив вокальной студии «Город детства» Городского культурного центра и его руководителей Наталью Пономареву и Елену Усольцеву, а также режиссера Дома офицеров Анну Дмитриеву. Награжденным будет выплачена премия в размере 5 тыс. рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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