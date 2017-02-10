Еще двое псковичей будут награждены медалью «За заслуги перед Псковом»

Еще двое псковичей будут награждены медалью «За заслуги перед Псковом». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на 78-й сессии Псковской городской Думы депутаты согласовали для награждения кандидатуры заслуженного работника культуры РФ, артиста симфонического оркестра высшей категории Александра Чернявского и заместителя директора многопрофильного лицея №8 Веры Деричевой.

Решение принималось тайным голосованием.

Кроме того, принято решение наградить Почетной грамотой Псковской городской Думы народный коллектив вокальной студии «Город детства» Городского культурного центра и его руководителей Наталью Пономареву и Елену Усольцеву, а также режиссера Дома офицеров Анну Дмитриеву. Награжденным будет выплачена премия в размере 5 тыс. рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей