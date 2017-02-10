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Небольшой снег ожидается в Псковской области в субботу

10.02.2017 17:52 ПЛН, Псков

По информации Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 11 февраля на территории Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег.

Ветер северо-западных направлений  1-6 м/сек.

Температура по области:  ночью  -6…-11 градусов,  днем -3…-8 градусов.

Неблагоприятные и опасные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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