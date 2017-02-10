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Люди любят делать селфи и не смотреть на них - исследование

10.02.2017 20:52 ПЛН, Псков

Исследователи из Мюнхена выяснили, что людей больше интересует процесс съемки селфи, а не просмотр подобных фотографий. На это обратил внимание The Next Web.
 
В январе ученые опубликовали свою работу под названием «Парадокс селфи: их никто не любит, но постоянно делают». Из 238 опрошенных 77% ответили, что делают селфи по крайней мере раз в месяц. 2% респондентов пожаловались, что хотели бы реже видеть селфи в своих новостных лентах, пишет «Газета.Ru».
 
Что характерно, 90% заявили, что чужие селфи - это самореклама, но только 46% ответили то же самое про свои фотографии.

Источник: Псковская Лента Новостей



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