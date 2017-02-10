Роман Романов не хочет быть ректором ПсковГУ

Экс-заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области, проректор ПсковГУ Роман Романов не хочет становиться ректором университета. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

«Если бы мне сказали сейчас «иди ректором», я бы точно отказался. И в обозримой перспективе тоже. Потому что любой университет... - это всегда консервативное сообщество, некая автономия, сообщество, которым непросто управлять, - отметил гость студии. - Самое главное, что в любой среде надо состояться и стать частью этой среды. Без этого ощущения пытаться чем-то рулить невозможно».

При этом Роман Романов подчеркнул, что «быть первым лицом — главой района, региона, волости, университета — это каторжная работа, когда ты отвечаешь за все, начиная от бухгалтерии и заканчивая административно-хозяйственным блоком». «Эти люди отдают делу всего себя. А я к этому делу точно не готов. Первым лицом мне пока быть не хочется именно потому, что я знаю, что это такое. Поэтому ректором становиться не собираюсь», - добавил Роман Романов.

Говоря о своей функции на посту проректора ПсковГУ, гость студии отметил, что это не функция менеджера, администратора, а в большей степени функция продюсера, «когда ты стоишь где-то сбоку и работаешь на то, чтобы зажглась какая-то звезда и кто-то добился успеха».

Источник: Псковская Лента Новостей