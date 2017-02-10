Пожилых псковичей приглашают на курсы компьютерной грамотности в библиотеку

Информационный центр Псковской областной научной библиотеки (ул. Профсоюзная, д.2) приглашает на курсы компьютерной грамотности людей пожилого возраста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

«Если вы хотите овладеть основными офисными программами: набирать текст в word, создавать таблицы, работать с фотографиями, пользоваться социальными сетями для общения, электронной почтой, то мы вас ждем», - говорится в сообщении библиотеки.

Занятия проводятся бесплатно на базе библиотеки. Записать можно по телефону: 72-32-28.