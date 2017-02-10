Сегодня: Пятница, 10 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Кинокайф Бесплатно почисти плед Европа Плюс - радио №1 в России 2 февраля Лучшая интерьерная печать в Пскове
11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

До 1 января 2015 года для назначения трудовой пенсии по старости достаточно было иметь 5 лет страхового стажа. С введением в действие пенсионной формулы важен не...6



Пожилых псковичей приглашают на курсы компьютерной грамотности в библиотеку

10.02.2017 15:04 ПЛН, Псков

Информационный центр Псковской областной научной библиотеки (ул. Профсоюзная, д.2) приглашает на курсы компьютерной грамотности людей пожилого возраста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

«Если вы хотите овладеть основными офисными программами: набирать текст в word, создавать таблицы, работать с фотографиями, пользоваться социальными сетями для общения, электронной почтой, то мы вас ждем», - говорится в сообщении библиотеки.
 
Занятия проводятся бесплатно на базе библиотеки. Записать можно по телефону: 72-32-28.
 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28