Бороться с борщевиком в Псковском районе начнут уже ранней весной

Главы сельских поселений и руководители сельсхозпредприятий Псковского района разрабатывают план организационных мероприятий по ограничению распространения борщевика Сосновского на принадлежащих им территориях. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, в частности, представители власти и руководители предприятий определяются с необходимым количеством техники и денежных средств, чтобы уже рано весной приступить к работе.

В целях уничтожения борщевика на территориях, принадлежащих собственникам земельных участков, главы сельских поселений предусматривают обследовать территории, зараженные сорняком, чтобы убедиться, что на них реализуются мероприятия по ограничению распространения борщевика.

Если в ходе проверок выяснится, что мероприятия не проводятся, собственников земельных участков привлекут к административной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей