Более 400 ссылок с пропагандой суицида выявил Роскомнадзор в соцсети Instagram

Роскомнадзор выявил в социальной сети Instagram 433 ссылки с призывами и пропагандой самоубийства. Об этом сообщили представители ведомства на официальной странице Роскомнадзора в Facebook, передает «Росбалт».

«В рамках сотрудничества с Instagram по вопросам ограничения доступа и удалению информации, содержащей пропаганду и призывы к самоубийству, с 2014 года было удалено 241 URL. В настоящий момент мы уведомили соцсеть о 433 ссылках», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за 2016 год Роспотребнадзор признал запрещенной информацию на 291 ссылке, в начале февраля 2017 года их количество достигло 332.

С 2012 года Роскомнадзор заблокировал более 10 тысяч открытых интернет-ресурсов, которые распространяли информацию о самоубийствах.

Источник: Псковская Лента Новостей