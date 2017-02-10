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Новое здание прокуратуры Псковской области планируют сдать к 31 июля

10.02.2017 16:10 ПЛН, Псков

Новое здание прокуратуры Псковской области планируют сдать к 31 июля 2017 года. Об этом сообщил прокурор Псковской области Сергей Белов на встрече со СМИ 10 февраля.

Строительство должно быть закончено к этой дате «по всем нормативам». По словам Сергея Белова, сложности со строительством, безусловно, есть, в том числе из-за изменений с учетом импортозамещения. Предполагается благоустройство территории вокруг здания.

Сергей Белов также напомнил, что в нынешнее здание областной прокуратуры на улице Некрасова переедут псковская природоохранная прокуратура, спецпрокуратура по надзору за исправительными учреждениями, прокуратура города и района.

Помещения, которые они занимают сейчас, принадлежат городу Пскову.

«Произойдет некая оптимизация людских ресурсов. В некоторых прокуратурах мы объединим канцелярии, документооборот у них не очень большой», - отметил прокурор. В природоохранной прокуратуре и спецпрокуратуре «относительно не очень большой документооборот», поэтому их почту будет обрабатывать один человек», - сказал С. Белов. При этом аппарат областной прокуратуры «задыхается» из-за большого количества обращений и электронного документооборота.

Источник: Псковская Лента Новостей



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