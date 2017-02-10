Билеты на верхние боковые места в плацкартных вагонах можно будет купить со скидкой в 30%

Пассажиры поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество АО «РЖД»), курсирующих во внутригосударственном сообщении, могут приобрести проездные документы в плацкартные вагоны поездов дальнего следования со скидкой до 30%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОЖД.

Акция действует в поездах отправлением в период с 8 по 21 февраля и с 27 февраля по 26 апреля 2017 года.

Скидка в размере 30% применяется при оформлении проездных документов на верхние боковые места плацкартных вагонов с нумерацией мест с 38 по 54 включительно.

Специальный тариф не суммируется со скидками, применяемыми при оформлении проездных документов организованным группам пассажиров и организованным группам детей, а также при оформлении проездных документов по детскому тарифу. Тариф не суммируется со скидками, предоставляемыми в рамках других акций компании.

Подробную информацию обо всех действующих специальных тарифах можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Источник: Псковская Лента Новостей