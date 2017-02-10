Сегодня: Пятница, 10 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Кинокайф Бесплатно почисти плед Лучшая интерьерная печать в Пскове 2 февраля Европа Плюс - радио №1 в России
11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

До 1 января 2015 года для назначения трудовой пенсии по старости достаточно было иметь 5 лет страхового стажа. С введением в действие пенсионной формулы важен не...6



В Великих Луках прошел пикет в поддержку требования индексации зарплат бюджетников Псковской области

10.02.2017 16:26 ПЛН, Псков

10 февраля в Великих Луках на площади Рокоссовского прошел очередной пикет в поддержку требования индексации должностных окладов работников бюджетной сферы Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, в акции приняли участие 30 человек. Профсоюзные активисты вышли на площадь под лозунгами: «Работникам бюджетной сферы – достойную зарплату», «Требуем индексации должностных окладов работникам бюджетной сферы», «Национальное достояние – здравоохранение, культура, образование» и др.

Напомним, что пикеты с требованием индексации зарплат бюджетников проходили в Псковской области с 6 февраля. В Пскове  с понедельника по четверг включительно представители профсоюзных организаций выходили к памятнику княгине Ольге, требуя удовлетворить требования работников бюджетной сферы. Профактив Великих Лук провел на площади Рокоссовского две акции – 7 февраля и 10 февраля.

13 февраля в Пскове на площади Ленина в 16.30 начнется митинг, на котором представители бюджетной сферы региона вновь заявят о своих требованиях.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28