В Великих Луках прошел пикет в поддержку требования индексации зарплат бюджетников Псковской области

10 февраля в Великих Луках на площади Рокоссовского прошел очередной пикет в поддержку требования индексации должностных окладов работников бюджетной сферы Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, в акции приняли участие 30 человек. Профсоюзные активисты вышли на площадь под лозунгами: «Работникам бюджетной сферы – достойную зарплату», «Требуем индексации должностных окладов работникам бюджетной сферы», «Национальное достояние – здравоохранение, культура, образование» и др.

Напомним, что пикеты с требованием индексации зарплат бюджетников проходили в Псковской области с 6 февраля. В Пскове с понедельника по четверг включительно представители профсоюзных организаций выходили к памятнику княгине Ольге, требуя удовлетворить требования работников бюджетной сферы. Профактив Великих Лук провел на площади Рокоссовского две акции – 7 февраля и 10 февраля.

13 февраля в Пскове на площади Ленина в 16.30 начнется митинг, на котором представители бюджетной сферы региона вновь заявят о своих требованиях.

Источник: Псковская Лента Новостей