Псковские профсоюзы приглашают Андрея Турчака на митинг в поддержку индексации зарплат бюджетников

Псковский региональный союз организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» направил губернатору Псковской области Андрею Турчаку приглашение на митинг «За индексацию должностных окладов работников бюджетных организаций и муниципальных служащих Псковской области», который пройдет в Пскове в понедельник, 13 февраля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, в обращении к главе региона псковские профсоюзы назвали ситуацию, сложившуюся с заработной платой работников бюджетной сферы, критической: «Администрация Псковской области, несмотря на содержащуюся в статье 134 ТК РФ норму обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы, предусматривающую индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, не провела полноценной индексации заработной платы работников бюджетной сферы в 2015 и 2016 году.

Профсоюзы Псковской области выступили с требованиями:

- к губернатору Псковской области осуществить все необходимые действия по индексации должностных окладов работников бюджетных организаций и муниципальных служащих Псковской области на уровень не ниже суммарной официальной инфляции за 2015 и 2016 годы;

- к администрации Псковской области и Псковскому областному Собранию депутатов, внести необходимые изменения в нормативные акты Псковской области, по увеличению фондов оплаты труда бюджетных организаций и органов местного самоуправления на размер необходимый для индексации заработной платы;

- к администрации Псковской области исключить применение в расчетах средней заработной платы работников бюджетных организаций практики двойных стандартов, включающих в среднюю заработную плату льготы, компенсационные выплаты и выплаты, за превышение нормы рабочего времени, означающие усиление эксплуатации работника и нанесение вреда его здоровью».

Псковский облсовпроф напомнил Андрею Турчаку, что с 6 по 10 февраля в Пскове и в Великих Луках уже прошли 6 публичных протестных мероприятий (пикетов), и пригласили его присоединиться к митингу, который пройдет 13 февраля в 16.30 в Пскове на площади Ленина.

Приглашения на митинг направлены также депутатам Псковского областного Собрания.

Источник: Псковская Лента Новостей