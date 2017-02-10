Не оставим без внимания ни одну проблему - островский межрайонный прокурор Сергей Самолетов

Первыми в новом году свой профессиональный праздник отметили работники прокуратуры. Любой праздник – объективный повод поговорить о буднях службы и ее достижениях, а начале года еще и подвести итоги работы. Как в Островском районе борются с коррупцией, легко ли попасть на прием к прокурору, на что чаще всего жалуются островичи? Подробнее об этом читайте в интервью с прокурором Островской межрайонной прокуратуры Сергеем Самолетовым.



– Сергей Николаевич, поговорим о коррупции. Этому явлению давно объявлена война на всех фронтах. Однако, судя по ежедневной информации, коррупционных проявлений меньше не становится.

- К сожалению, с этим фактом не поспоришь. Обратимся к статистике: за год на территории Островского района выявлено около 100 нарушений закона в этой сфере. К дисциплинарной ответственности привлечено 20 должностных лиц, опротестовано 9 нормативно-правовых актов, в судебные органы направлено 2 исковых заявления, возбуждено 8 уголовных дел. По-прежнему самой коррупционной является сфера закупок. По результатам проведенных межрайонной прокуратурой проверок 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Не искоренены факты несоблюдения депутатами, а также муниципальными и государственными служащими установленных запретов и ограничений, предусмотренных антикоррупционным законодательством, вскрыт факт неурегулированного муниципальным служащим конфликта интересов, установлены случаи незаконного установления муниципальным служащим квалификационных разрядов (выявлено 24 нарушения, внесено 7 представлений, 7 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности). В минувшем году удалось предотвратить незаконную приватизацию газовых сетей района. Победить коррупцию только ужесточением законодательства и призывами к честности невозможно, необходимо сбалансированное сочетание профилактического и репрессивного подходов. А это требует совместных усилий не только правоохранительных органов, но и гражданского общества.

– Всегда ли простые люди знают, с какими жалобами нужно идти именно к вам, а не в милицию, муниципалитет или суд? Легко ли попасть на прием к прокурору?

- Прокуратура как надзорный орган просто обязана быть на страже закона и порядка. Люди к нам приходят с самыми разнообразными проблемами и вопросами. И не страшно, если люди придут сразу к нам, а не в иной уполномоченный орган. Мы всегда примем заявление и в случае необходимости сами направим его в соответствующее ведомство. Прием граждан проводится в течение всего рабочего дня оперативными сотрудниками прокуратуры, согласно установленному графику. Лично я, как межрайонный прокурор, осуществляю прием граждан в понедельник. За истекший период 2016 года межрайонной прокуратурой разрешено 288 обращений, 95 из которых удовлетворены и признаны обоснованными.

– На что чаще всего жалуются жители района?

- В основном жители нашего района обращались в прокуратуру с проблемами социально-экономической направленности. В 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось количество поступивших обращений по проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, с 23 до 36. Практически на том же уровне осталось количество обращений в сфере трудового законодательства (39 и 38 – соответственно). Отмечается уменьшение жалоб граждан на нарушения административного закона в сравнении с прошлым годом (с 16 до 7). По каждому заявлению, жалобе межрайонной прокуратурой проводилась тщательная проверка изложенных в них доводов, которые часто служили основанием для применения мер прокурорского реагирования.



- На решение каких проблем в районе прокуратура оказывала влияние судебными решениями?

-Здесь хочется отметить, что наиболее слабой стороной являются инвалиды, престарелые, сироты, которые обращаются к нам уже с последней надеждой на помощь. Например, не обеспечение инвалидов индивидуальными средствами реабилитации (протезами), послужили основанием для нашего обращения в суд. Таких случаев в 2016 году 2. Также прокуратура в судебном порядке взыскала задолженность по заработной плате перед работниками предприятий района.

- Есть ли связующие нити в работе СМИ и прокуратуры?

- Органы прокуратуры осуществляют свою деятельность открыто, гласно, в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации об охране прав и свобод граждан. Наиболее актуальные и интересные результаты проверок мы публикуем в печатных изданиях, в сети Интернет. Кроме этого, прокуратура занимается и праворазъяснительной деятельностью. Естественно мы на постоянной основе отслеживаем разного рода публикации в средствах массовой информации. В последнее время никаких критических статей не наблюдалось. Но в случае появления таких, прокуратура не оставит их без внимания.

Беседовал Александр Федоров

Источник: Псковская Лента Новостей