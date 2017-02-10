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Сергей Перников принял участие в заседании экспертного совета стратегического партнерства «Северо-Запад»

10.02.2017 16:57 ПЛН, Псков

Заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников в пятницу, 10 февраля, в Санкт-Петербурге принял участие в заседании экспертного совета АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» под председательством заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Анастасии Кузнецовой.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, на заседании обсуждались основные результаты деятельности экспертного совета стратегического партнерства в 2016 году.
 
В сфере инвестиционной деятельности партнерством был проведен мониторинг приоритетных инвестиционных проектов. В ходе мониторинга были определены 16 проектов, которые находятся в высокой степени готовности. В число проектов с высокой степенью готовности входят два инвестиционных проекта Псковской области - строительство Великолукского свиноводческого комплекса, комбикормового завода и элеватора в Невельском районе и реализация туристско-рекреационного кластера «Псковский».
 
В сфере энергетики, начиная с 2015 года, партнерство совместно с ПАО «Россети» реализует пилотный проект по организации и проведению региональных инвестиционных энергетических ярмарок. В прошлом году такие мероприятия прошли в ряде регионов, в том числе в Псковской области. По итогам второй энергетической ярмарки в области было заключено десять соглашений с суммарной мощностью объектов 6 МВт. Реализация заявленных инвестиционных проектов намечена на 2017–2019 годы.
 
Также на заседании экспертного совета были намечены перспективные направления работы в 2017 году. Это стратегическое и территориальное планирование, экология, мониторинг состояния систем водоотведения и водопотребления, лесопромышленный комплекс, транспортная инфраструктура, поддержка предпринимательства, развитие туризма, экспертиза и сопровождение инвестиционных проектов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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