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Чтобы не быть в должниках, жительница Пыталово оплатила долг в 137 тысяч рублей

10.02.2017 17:01 ПЛН, Псков

Жительница Пыталово оплатила задолженность по кредитным платежам в размере 137 тысяч рублей, не дожидаясь мер принудительного исполнения со стороны судебных приставов.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, 20 января в отношении гражданки судебным приставом-исполнителем ОСП Островского и Пыталовского района Наталией Егоровой было возбуждено исполнительное производство на сумму 137 тысяч 637 рублей. Взыскателем по исполнительному производству являлся АО «ОТП Банк», перед которым у должницы образовался долг по кредитным платежам.
 
После возбуждения исполнительного производства, судебными приставами по ОУПДС ОСП Островского и Пыталовского района оперативно и своевременно, было вручено гражданке постановление о возбуждении в отношении нее исполнительного производства, а также требования о явке к судебному приставу-исполнителю в отдел.
 
В первые числа февраля 2017 года, не дожидаясь применения к себе мер принудительного характера, должница явилась в ОСП Островского и Пыталовского района в строго указанную дату по требованию. У судебного пристава-исполнителя гражданка получила квитанцию на оплату суммы долга. В тот же день, вся сумма долга была оплачена через кассу почты России, а приставу-исполнителю предоставлена квитанция о полной оплате суммы задолженности в 137 тысяч 637 рублей.
 
Таким образом, гражданка полностью выплатила всю сумму своего долга. Исполнительное производство, после распределения денежных средств взыскателю, будет окончено фактическим исполнением.
 
Напомним, что, узнать о том, есть ли у вас долги можно на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств», на сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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