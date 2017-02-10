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В Псковском филиале Академии ФСИН России наградили сотрудников за вклад в развитие научно-исследовательской деятельности вуза

10.02.2017 19:07 ПЛН, Псков

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялось торжественное собрание, посвященное Дню российской науки, с участием ветеранов образовательной организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.
 
 
«День российской науки – это праздник всех, кто работает на научном поприще: проводит исследования, выигрывает гранты, готовится к защите диссертации, участвует в научных мероприятиях. Это праздник людей творческого труда, чья деятельность стала символом духовной свободы и развития личности», – сказал начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин.
 
Руководитель филиала подчеркнул, что наука неразрывно связана с образованием, поэтому в этот день чествуют не только ученых, но и всех тех, кто помогает найти свое место в науке молодежи – преподавателей, которые находят время не только заниматься собственными разработками, но и руководить исследованиями курсантов.
 
 
Почетными грамотами за большой личный вклад в развитие научно-исследовательской деятельности образовательной организации были награждены ветераны вуза.
 
Сотрудники, ставшие победителями и призерами смотра-конкурса среди кафедр на лучшую организацию научно-исследовательской работы курсантов и студентов за 2016 год, были отмечены дипломами образовательной организации. Победителем конкурса названа кафедра гражданско-правовых дисциплин.
 
 
На торжественном собрании были награждены команды из числа сотрудников, проявившие свои знания в интеллектуальном турнире «Что? Где? Когда?». Лучшей стала команда «Быстрее! Выше! Сильнее!» кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки.
 
Торжественное мероприятие по случаю празднования Дня российской науки завершилось концертом духового оркестра «Геликон» Псковского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с которым образовательную организацию связывает долгая дружба и плодотворное сотрудничество.

Источник: Псковская Лента Новостей



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