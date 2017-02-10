Сегодня: Пятница, 10 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Кинокайф Бесплатно почисти плед Форум предпринимателей города Пскова 2 февраля Лучшая интерьерная печать в Пскове Европа Плюс - радио №1 в России
11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

До 1 января 2015 года для назначения трудовой пенсии по старости достаточно было иметь 5 лет страхового стажа. С введением в действие пенсионной формулы важен не...8



Названы лучшие фильмы и сериалы для наркоманов

10.02.2017 21:02 ПЛН, Псков

Издание Fader опубликовало список лучших фильмов и шоу сервиса Netflix для наркоманов. Всего в подборку попало 17 проектов, пишет «Лента.ру».
 
Возглавила рейтинг документальная лента немецкого режиссера Вернера Херцога «В самое пекло» 2016 года. Режиссер исследует феномен вулканов, сопровождая в экспедиции ученого Клайва Оппенгеймера.
 
Вторую строчку занимает четвертый эпизод сериала «Проще простого» американского кинематографиста Джо Сванберга - представителя поджанра «мамблкор», который характеризуется натурализмом и естественностью диалогов.
 
Замыкает тройку лидеров шоу «Странная дружба» от издания National Geographic, в центре сюжета которого привязанность, возникшая между особями разных видов, к примеру, между черепахой и детенышем бегемота.
 
В подборку также вошли такие проекты, как научно-фантастическая картина «Муха» 1958 года, подростковый ромком «Лиззи Магуайер», драма «Примесь», триллер братьев Коэн «Бартон Финк» и телепрограмма «Сумеречная зона».

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28