Независимая оценка качества проходит в социальных учреждениях Псковской области

Независимая оценка качества вновь проходит в социальных учреждениях Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области.

Такая форма работы действует в регионе третий год подряд. Независимую оценку качества проводит организация-оператор — Псковский государственный университет. По графику посещений группа студентов во главе с руководителем в течение года будет выезжать в социальные учреждения региона, чтобы оценить различные аспекты качества оказания соцуслуг. В их числе открытость и доступность информации об организации социального обслуживания, комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения, доброжелательность, вежливость и компетентность сотрудников, удовлетворенность качеством оказания услуг.

По результатам проведения оценки качества будет составлен рейтинг учреждений и сформированы предложения по улучшению предоставления социальных услуг в Псковской области учреждениями социального обслуживания.

Сегодня эксперты оценили центр социального обслуживания Палкинского района. Всего в нынешнем году им предстоит провести оценку всех соцучреждений региона: 24 центров социального обслуживания, расположенных в муниципальных образованиях, четырех центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Областного центра семьи, реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в городе Великие Луки.

По итогам независимой оценки прошлого года была улучшена материально-техническая база нескольких организаций, обеспечена техническая возможность направления обращений граждан в электронном виде через сайт организаций и усилен контроль за соблюдением работниками порядка рассмотрения электронных обращений граждан. Кроме того, проведена дополнительная работа по улучшению информированности получателей социальных услуг, проживающих в стационарных учреждениях, об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг и другом, уточнили в Госуправлении.

Источник: Псковская Лента Новостей