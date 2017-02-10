Сегодня: Пятница, 10 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Форум предпринимателей города Пскова Кинокайф Бесплатно почисти плед Европа Плюс - радио №1 в России 2 февраля Лучшая интерьерная печать в Пскове
11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

До 1 января 2015 года для назначения трудовой пенсии по старости достаточно было иметь 5 лет страхового стажа. С введением в действие пенсионной формулы важен не...7



В Новосокольниках провели противопожарный рейд

10.02.2017 17:45 ПЛН, Псков

10 февраля сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам совместно со старшим участковым уполномоченным полиции МО МВД РФ «Новосокольнический», корреспондентом районной газеты «Новосокольнический край» был осуществлен рейд в черте г. Новосокольники с целью проведения противопожарного инструктажа с гражданами, а также лицами категорий неблагополучных, многодетных и одиноких престарелых граждан и разъяснения им требований пожарной безопасности в быту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда было распространено 3 памятки о мерах пожарной безопасности, 27 листовок, на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», проинструктировано 11 человек. Проведено обследование 6 жилых домов, выявлено 3 места проживания неблагополучных категорий граждан. Проведен сход граждан, на котором присутствовало 10 человек.

В ходе рейда особое внимание было уделено гражданам, в чьих жилых домах используется печное отопление и имеется бытовое газовое оборудование.

До граждан доведена информация о телефонных номерах вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Новосокольнического района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

Также граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима в РФ при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28