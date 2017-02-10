В Новосокольниках провели противопожарный рейд

Спорт
В Псковской области пройдет выездное заседание комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи
Церемония торжественного открытия Всероссийских соревнований по биатлону под Островом перенесена на 11 февраля 2
Политика
Глава Пскова предлагает новый механизм формирования единого списка кандидатов в депутаты в городах Псковской области2
Недвижимость
По факту подделки документа для выдачи разрешения на строительство дома по улице Гдовской в Пскове возбуждено уголовное дело4
Псковичи начали регистрировать недвижимость в других регионах с помощью нового формата оказания услуг Росреестра
Общество
Фестивали
Спектакль «Пушкин: Сказки для взрослых» произвел удручающее впечатление на прокурора Псковской области 15
Происшествия
Никто из сотрудников правоохранительных органов не применял никакого оружия против подростков в Стругах Красных - прокурор Псковской области 18