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В Пскове в очередной раз проверили Систему-112

10.02.2017 18:16 ПЛН, Псков

В очередной раз в Пскове прошла плановая проверка Системы-112. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, Центр обработки вызовов посетили заместитель губернатора области - руководитель аппарата администрации области Максим Жаворонков, начальник Главного управления МЧС России по Псковской области генерал-майор внутренней службы Валерий Филимонов, председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Игорь Потапов, а также представители оперативных служб.
 
 
Эффективность от внедрения Системы-112, в первую очередь, выражается в сокращении времени реагирования на поступивший вызов и сведения к минимуму возможных ошибок персонала дежурных и диспетчерских служб. Задействованные силы и средства используются в высшей степени рационально и эффективно.
 
 
Эффективность системы выражается и в предоставлении оператору информации всеми доступными средствами - голосовой связью, видео, текстовыми сообщениями, картографическими данными, автоматическими сигналами датчиков и возможностью сортировать и искать необходимую информацию с наименьшими временными затратами.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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