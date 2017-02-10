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Останки погибшего в годы войны героя перевезут из Псковской области на родину в Ессентуки

10.02.2017 20:09 ПЛН, Псков

Останки погибшего в Псковской области героя Великой Отечественной войны перевезут для захоронения на родине в Ессентуках Ставропольского края, сообщает newstracker.ru.
 
По полученной информации, останки ессентукчанина были найдены в селе Соловьи на месте боев Западного фронта. Героя войны захоронят на Братском кладбище в Ессентуках накануне Дня Победы.
 
«Из смертного медальона поисковики узнали, что останки принадлежат жителю Ессентуков Петру Сопову», - говорится в сообщении.
 
В Ессентуках нашелся внучатый племянник погибшего воина Красной армии. Сейчас ведутся переговоры о перевозке праха солдата в Ессентуки.
 
Петра Сопова призвали на фронт 29 июня 1941 года. В 1944 году от него перестали приходить письма, и его объявили пропавшим без вести. Письмо об обнаружении останков солдата пришло в горадминистрацию в мае 2016 года.

Источник: Псковская Лента Новостей



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