Останки погибшего в годы войны героя перевезут из Псковской области на родину в Ессентуки

Останки погибшего в Псковской области героя Великой Отечественной войны перевезут для захоронения на родине в Ессентуках Ставропольского края, сообщает newstracker.ru.

По полученной информации, останки ессентукчанина были найдены в селе Соловьи на месте боев Западного фронта. Героя войны захоронят на Братском кладбище в Ессентуках накануне Дня Победы.

«Из смертного медальона поисковики узнали, что останки принадлежат жителю Ессентуков Петру Сопову», - говорится в сообщении.

В Ессентуках нашелся внучатый племянник погибшего воина Красной армии. Сейчас ведутся переговоры о перевозке праха солдата в Ессентуки.

Петра Сопова призвали на фронт 29 июня 1941 года. В 1944 году от него перестали приходить письма, и его объявили пропавшим без вести. Письмо об обнаружении останков солдата пришло в горадминистрацию в мае 2016 года.

Источник: Псковская Лента Новостей