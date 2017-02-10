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В Псковской области определены победители конкурса «Судебные приставы - детям»

10.02.2017 21:14 ПЛН, Псков

В Управлении ФССП России по Псковской области подведены итоги первого этапа Всероссийского конкурса «Судебные приставы - детям» по результатам работы в 2016 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, победителем первого этапа Всероссийского конкурса «Судебные приставы - детям» в номинации «Исполнение исполнительных документов по взысканию алиментов» по итогам работы за 2016 год в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области признана Светлана Исаева, судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов города Великие Луки. 
 
Второе место присуждено Наталие Егоровой, судебному приставу-исполнителю отдела судебных приставов Островского и Пыталовского районов, третье место - Ольге Огурешниковой, судебному приставу-исполнителю отдела судебных приставов Невельского и Усвятского районов.
 
На исполнении у Светланы Исаевой в 2016 году находилось 457 исполнительных производств по взысканию алиментов. В течение года 41 ИП она окончила фактическим исполнением (в связи с достижением ребенком совершеннолетия), копии 165 документов направила в организацию для удержания периодических платежей, провела за 12 месяцев 228 проверок бухгалтерий на предмет правильности удержаний и своевременности перечислений по исполнительным документам. Кроме того, в отношении 28 злостных неплательщиков ею были поданы рапорты о привлечении должников к уголовной ответственности.
 
Наталия Егорова окончила фактическим исполнением 31 ИП из 526, и по 143 направила копии исполнительных листов в организации. Она провела 115 проверок бухгалтерий и по 12 должникам подала рапорты о привлечении к уголовной ответственности. У Ольги Огурешниковой в течение 2016 года на исполнении находилось 327 исполнительных производств, из них за 12 месяцев она окончила фактическим исполнением 22, а по 69 направила копии документов в организации для удержания периодических платежей. Кроме того, Ольга Огурешникова провела 122 проверки бухгалтерий и в отношении 21 должника подала рапорты о привлечении к уголовной ответственности.
 
Места победителей и призеров первого этапа конкурса были определены в результате подсчета баллов по специальной шкале, учитывающей названные выше и некоторые другие показатели.
 
По итогам первого этапа Всероссийского конкурса «Судебные приставы - детям» портрет Светланы Исаевой будет занесен на Доску Почета Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.
 
Наталия Егорова представлена к награждению Почетной грамотой УФССП России по Псковской области, а Ольге Огурешниковой объявлена благодарность. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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