Старейшему сотруднику Псковского музея-заповедника исполняется 95 лет

Анне Матвеевой, старейшему сотруднику Псковского музея-заповедника, 12 февраля исполняется 95 лет.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, коллектив поздравляет ее с юбилеем и желает крепкого здоровья.

Родилась Анна Николаевна Матвеева в 1922 году в городе Вытегра Вологодской области. Отец был врачом в Вытегорской больнице, а мама, закончив Бестужевские женские курсы, учительствовала. В 1932 году Аня с мамой переехали в Псков к родственникам. Город им понравился сразу. В 1939 году Анна Николаевна окончила школу №2 и поступила в Ленинградский университет на русский цикл филологического факультета.

С лета 1941 года и по май 1942 года Анна Николаевна участвует в рытье окопов, заканчивает школу медсестер, работает в госпиталях. У нее крадут продовольственные карточки, приходится жить на 125 грамм блокадного хлеба. 5 мая 1942 года она была эвакуирована из Ленинграда в г. Чусовой Пермского края, а затем в г. Ярославль. С 1943 года Анна Николаевна работает в райсобесе инспектором по назначению пенсий инвалидам труда, за что в 1946 году была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

2 октября 1945 года Анна Николаевна возвращается в Ленинград и восстанавливается в университете, который заканчивает в 1949 году. Ее направляют в Плюсскую школу учителем русского языка и литературы и почти сразу переводят в Ершовскую школу, где как она пишет: «Итоги 1949-1950 учебного года были удручающими: в 5 «в» классе было 13 двоек по русскому языку, в 5 «б» - 13 двоек по математике (у опытного учителя)». Вскоре, Анна Николаевна переехала в Псков и устроилась на работу в справочно-библиографический отдел областной библиотеки, где и проработала 30 лет, а в 1980 году пришла в музей, в Древлехранилище, где ее большой опыт и знания библиографа очень пригодились.

Мария Александровна Кузьменко в своей книге «Музея дивное пространство: храм памяти, наук и муз» об Анне Николаевне пишет: «Я не встречала человека более ответственного перед людьми, чем Анна Николаевна Матвеева, бывшая сотрудница Древлехранилища Псковского музея-заповедника. К моему мнению, думаю, присоединятся не только работники музея и областной библиотеки, но и тысячи читателей, которые к ней обращались на протяжении десятков лет. По себе знаю: если ты, просмотрев все доступные справочники, переговорив со всеми сотрудниками Древлехранилища, не найдешь искомый материал, то у тебя все равно остается надежда, когда впереди встреча с Анной Николаевной. Если по какой-нибудь объективной причине в данный момент она не может тебе помочь, то в ней остается чувство вины, пока она не окажет тебе эту самую помощь. Имея энциклопедические знания библиографа, феноменальную память в свои 70 лет, удивительную работоспособность, она обладала талантом интеллигентного человека – всегда оставаться в тени, прятать себя на второй, третий план». В Древлехранилище музея работы для Анны Николаевны нашлось в избытке. Она оформляла документы на материалы, поступающие в Древлехранилище, комплектовала книжный и газетный краеведческий фонд, готовила заказы по тематическим планам издательств, отбирала литературу в обменно-резервном фонде Областной библиотеки, обслуживала сотрудников музея и приезжих научных сотрудников в читальном зале. В 1982 году она активно участвовала в написании описей Древлехранилища. Было и такое, что из многих дел могла помочь только она. Например: разобрать латинский текст, перевести с французского, дать сложную библиографическую справку. Анна Николаевна ушла из музея в 78 лет, а в воспоминаниях написала: «Я уволилась по собственному желанию. Чтобы отделу рукописных и редких книг не было за меня стыдно». Анну Николаевну всегда отличали трудолюбие, интеллигентность, бесконечная доброта и внимательность к людям.

Еще в 1985 году, работая в Древлехранилище, Анна Николаевна составила «Аннотированный список работ Л. А. Творогова и статей о нем». Все годы музей мечтал издать этот список, чтобы сведения о работах Леонида Алексеевича Творогова были доступны широкому кругу читателей. Эта мечта осуществилась. В 2015 году к 115-летнему юбилею со дня рождения Л. А. Творогова, труд А. Н. Матвеевой был напечатан.

Источник: Псковская Лента Новостей