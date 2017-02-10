В Дедовичском районе завтра состоится «Снежный десант»

В субботу, 11 февраля, на территории Дедовичского района пройдет патриотический «Снежный десант» «Дедовичи - Нивки - Базовый лагерь» с участием жителей района, участников предприятий, учащихся Дедовичской средней школы №1, представителей общественных организаций и местных организаций поисковиков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», поход проводится в поддержку инициативы присвоения Дедовичскому району звания «Край Партизанской Славы».

Ключевыми точками «десанта» станут деревня Нивки, откуда 5 марта 1942 года был отправлен обоз с продуктами для жителей блокадного Ленинграда от жителей партизанского края, и место в Серболовском лесу, где была найдена поисковиками партизанская типография, на протяжении всего существования партизанского движения печатавшая газеты и листовки.

Мероприятие проводится по инициативе активиста группы по присвоению района почетного звания «Края воинской славы» Игоря Тарасова и при поддержке партии «Единая Россия».

Напомним, Дедовичский район был центром партизанского края, образованного в августе 1941 года и занимавшего площадь более 95000 кв км. На протяжении года в партизанском крае действовали советские законы, работали колхозы, школы и больницы. С инициативой о присвоении району звания «Край Партизанской Славы» к администрации Псковской области обратилась группа общественников, поисковики и историки.

Источник: Псковская Лента Новостей