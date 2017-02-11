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Создана программа, которая отучает музыкантов горбиться

11.02.2017 10:53 ПЛН, Псков

Разработчик и гитарист из Лондона Артур Каработт создал специальное ПО, которое портит музыку, чтобы отучить музыкантов горбиться и сутулиться. Программа была представлена на научном вечере Королевской комиссии всемирной выставки, также о ней рассказывается на портале New Scientist.
 
Как пишет «Газета.Ru», проведенное в 2015 году исследование выявило, что до 80% учеников музыкальных школ страдают от болей в руках, шее и плечах. Каработт нашел способ предотвратить проблемы со здоровьем. Его программа следит за положением головы, спины и плеч исполнителя и, если он слишком скрючивается, подает звуковой сигнал – несколько секунд белого шума. Если же музыкант играет на электронном инструменте, программа портит саму мелодию. Чем сильнее сутулится музыкант, тем хуже будет результат его трудов: программа заменяет извлекаемые звуки на совершенно неподходящие.
 
По окончании исполнения программа показывает музыканту, в каких позах чаще всего он сидит. Чтобы использовать программу, музыкант должен загрузить в нее свои фото в «правильной» и «неправильной» позах и отметить ту часть тела, на которой программа должна сфокусироваться. Так, у гитаристов обычно проблемы с положением головы и шеи, а пианисты часто сутулятся. Каработт считает, что музыканты должны следить за своим здоровьем не меньше, чем атлеты. Те порой записывают свои тренировки и соревнования на видео и анализируют свои движения. Музыканты, говорит Каработт, должны делать то же самое.

Источник: Псковская Лента Новостей



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