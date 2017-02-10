Пскович стал участником шоу «Открытый микрофон» на ТНТ

Пскович Алексей Шамутило стал участником шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. Очередной выпуск телепередачи вышел в эфир 10 февраля.

В рамках выступления комик шутил о полицейских и русских рэперах, иронично рассказывал о своей семье, отношениях с отцом и девушкой. Наставники проекта признали монолог псковича неудачным, однако один из членов жюри Юлия Ахмедова назвала Алексея Шамутило «готовым комиком» и отправила его в комнату ожидания. В конце передачи юморист все же покинул шоу, так как выбор был сделан в пользу других участников.

Добавим, что Алексей Шамутило не в первый раз появляется на экране в различных шоу канала ТНТ. Так, пскович принимал участие в нескольких сезонах «Comedy Баттл», а также выступал в рубрике «Открытый микрофон» комедийного шоу «Stand Up».

«Открытый микрофон» - это оригинальное юмористическое шоу талантов, социальный лифт для молодых комиков, работающих в самом сложном и откровенном юмористическом жанре - стендап. Участники шоу борются за возможность попасть в основной состав одного из самых популярных комедийных шоу в России – Stand Up на ТНТ.

Источник: Псковская Лента Новостей