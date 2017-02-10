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В России отмечается День зимних видов спорта

11.02.2017 09:18 ПЛН, Псков

11 февраля в России отмечается День зимних видов спорта, сообщает calend.ru.
 
Сегодня существует большое количество зимних видов спорта и способов активного отдыха, которые весьма популярны в нашей стране. К тому же российские спортсмены на протяжении многих десятилетий показывают свое мастерство на соревнованиях различных уровней, завоевывая медали и устанавливая мировые рекорды. Поэтому неудивительно, что не так давно было решено учредить новый всероссийский праздник – День зимних видов спорта. В 2015 году страна его отметила впервые, а дата для празднования – 7 февраля – тогда была выбрана не случайно. Об идее учреждения этого праздника и решении отмечать его ежегодно заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Он пояснил, что День зимних видов спорта – праздник, посвященный XXII зимним Олимпийским играм, которые проходили в Сочи и стали важным событием для всей нашей страны. Поэтому и дату первого Дня решено было приурочить к годовщине открытия Сочинской Олимпиады.
 
«Мы посоветовались и вместе с правительством РФ приняли решение приурочить к этой дате первый День зимних видов спорта в России, который затем будет ежегодно отмечаться по всей стране», – заявил Жуков. Кстати, 7 февраля – в годовщину открытия Олимпиады в Сочи – этот праздник отмечался только в 2015 году, а в последующие годы его решено проводить в первые выходные после 7 февраля. 
 
Напомним, что XXII зимняя Олимпиада прошла в российском городе Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Эти Игры стали самыми успешными для России – в общекомандном медальном зачете сборная заняла первое место и обновила национальные рекорды по золотым медалям и по общему количеству наград на зимних Олимпийских играх. Российские спортсмены завоевали 33 награды – 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. А на последовавшей за ней Паралимпиаде россиянам также не было равных – наши спортсмены-паралимпийцы завоевали 80 медалей, 30 из которых – высшего достоинства. К тому же проведение самих Игр было признано международным спортивным сообществом – эталонным. Поэтому главная цель учреждения Дня зимних видов спорта – это не только дань уважения нашим профессиональным спортсменам, чьи успехи на Олимпиаде повысили интерес к спорту у многих, но и, конечно же, пропаганда здорового образа жизни среди всех слоев населения; привлечение к занятиям физкультурой и спортом как можно большего числа людей, и в первую очередь – подрастающего поколения. Хоть этот праздник и новый для России, но в рамках его празднования уже проводятся различные спортивные мероприятия, которые проходят во многих городах страны. И прежде всего это традиционные соревнования «Лыжня России» и различные состязания и представления на катках и ледовых площадках по зимним «дисциплинам» (фигурное катание, хоккей, конькобежный спорт). Кстати, в 2015 году главные мероприятия Дня прошли в Сочи. Здесь, помимо большого спортивного торжества, был организован Зимний олимпийский бал фигуристов, где все зрители смогли вновь увидеть наших чемпионов и насладиться их потрясающе красивыми выступлениями. А еще на территории Олимпийского парка прошла церемония открытия «Стены чемпионов» – скульптурной композиции, где запечатлены имена всех призеров этих зимних Олимпийских и Парлимпийских игр. Учредители даты надеются, что этот новый спортивный праздник – День зимних видов спорта – станет ещё одним любимым праздником в году для каждого «зимнего» спортсмена и любителя здорового отдыха. 
 
Напомним, что в январе во всем мире отмечается Всемирный день снега, или Международный день зимних видов спорта. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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