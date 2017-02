Международный день женщин и девочек в науке празднуют 11 февраля

11 февраля ежегодно, начиная с 2016 года, по решению ООН отмечается Международный день женщин и девочек в науке (International Day of Women and Girls in Science).

Как пишет calend.ru, предыстория появления нового праздника такова: 20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Наука, техника и инновации в целях развития», в которой признавался равный и полноценный доступ женщин и девочек любого возраста к достижениям и развитию науки, техники и инноваций как залог обеспечения гендерного равноправия в данной сфере. 15 декабря 2015 года был принят проект резолюции о Международном дне женщин и девочек в науке. Этот проект готовился заранее, неоднократно обсуждался и подвергался редакции представителями от разных государств-членов ООН. И 22 декабря 2015 года на очередном пленарном заседании Генассамблеи была принята резолюция об учреждении Международного дня женщин и девочек в науке, а в качестве даты проведения этого дня выбрано 11 февраля.

Учреждение новой даты стало очередным этапным шагом по реализации плана развития общества до 2030 года, принятого той же организационной структурой Организации Объединённых Наций 25 сентября 2015 года и провозглашенной, как Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Основной целью Резолюции является достижение качественных изменений в процессе вовлечения женщин и девочек в научную сферу. Исследования специалистов выявили определённый дисбаланс в участии в научной сфере между мужчинами и женщинами, то есть дисбаланс по половому или гендерному признаку. Резолюция призывает все страны мира обратить внимание на существующую проблему, постараться определить причины гендерного дисбаланса в области науки, техники и инноваций, а также организовать программы мероприятий по вовлечению женщин и девочек в научную среду. С этой целью резолюция учредила и Международный день 11 февраля, дабы актуализировать проблему и привлечь к ней целевое внимание.

Первое празднование Дня прошло 11 февраля 2016 года и было ознаменовано проведением форума на базе штаб-квартиры ООН. Ежегодное празднование этого дня призвано привлекать дополнительное внимание к проблеме участия женщин в научной сфере, особо отмечать достижения в области науки, техники и инноваций, совершенные женщинами и девочками. Упоминание в названии праздника не только женщин, но и девочек, направлено на актуализацию темы участия в научных сообществах, кружках и других объединениях научного профиля школьного периода обучения не только мальчиков, но и девочек, чьё участие в них также заметно ниже. Кроме того, участники мероприятий в рамках празднования нового Международного дня обращают внимание на работу воспитателей и преподавателей в учреждениях школьного и дошкольного образования, где должны учитываться принципы гендерного равноправия. В своей Резолюции ООН обращается не только к государствам и их правительствам, но и к международным организациям и фондам, структурам гражданского общества, представителям науки, а также предпринимателям с призывом способствовать организации и проведению Международного дня женщин и девочек в науке. А также – стараться всеми способами обеспечить принципы равноправия и исключить любые проявления дискриминации по половому признаку в области науки, всячески поощрять и стремиться к приобщению женщин с раннего возраста к научным достижениям и инновационным технологиям, гарантируя им равное с мужчинами право на участие в этой сфере.

Источник: Псковская Лента Новостей