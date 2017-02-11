Полиция напоминает псковичам, как вести себя с коллекторами

В последнее время широкое распространение получили коллекторские агентства, которые занимаются взысканием различного рода задолженностей граждан, в том числе и по потребительским кредитам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области, в своей работе они не всегда используют законные методы.

Основная цель коллекторских агентств - извлечение прибыли. А поскольку взыскание долгов для кредитных организаций является непрофильной деятельностью, то оптимальным вариантом для них является заключение договоров с коллекторами.

В настоящее время коллекторы руководствуются в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о кредитных историях, а также рядом федеральных законов.

Сами эти агентства характеризуют свою работу как комплекс средств и методов законного давления на неплательщиков, конечным итогом которого выступает полное погашение существующей задолженности.

Получив информацию от банка об имеющейся просроченной задолженности, коллекторское агентство устанавливает контакт с должником. Как правило, ему направляют письменное уведомление, либо звонят по телефону или приглашают на личную встречу. Далее коллекторы переходят к выполнению юридических действий, направленных на взыскание задолженности в судебном порядке.

Однако, как показывает общероссийская практика, представители таких организаций зачастую используют незаконные методы, связанные с психологическим давлением на должников.

Если банк продал ваш долг коллекторам, возможно, они будут приходить к вам домой, звонить на работу, рассказывать вашим знакомым и соседям о том, что вам нельзя доверять. Более того, аналогичное давление может оказываться и на ваших близких.

Но этих неприятностей можно избежать, если правильно вести себя уже при первых звонках коллекторов. В первую очередь, нужно помнить, что большинство их методов незаконно. Например, звонки после 23 часов можно квалифицировать как хулиганство, а требование денег – как вымогательство. Представители коллекторов прекрасно это понимают и ориентируются на тех, кто не знает своих прав.

Как только вы поняли, что вам звонит коллектор, скажите, что вы включили аудиозапись и можете продолжить разговор. Этого будет достаточно, чтобы собеседник вел себя более корректно. Обычно коллекторы не скрывают информацию о себе, но сообщают ее только в том случае, если вы сами зададите нужные вопросы. И поэтому выясните и запишите фамилию, имя, отчество и должность человека, который звонит, а также полное название компании, которую он представляет, почтовый и юридический адрес этой организации, контактные телефоны.

Уточните, какое отношение звонящий имеет к банку-кредитору, какой договор заключен между ним и коллектором. Выясните, чего от вас хочет коллектор, какую сумму и на каких условиях требует. При этом нужно помнить, что сказанное по телефону – это только справочная информация, на которую нельзя полагаться с юридической точки зрения.

Не пытайтесь вступать в дискуссии. Вы можете просто положить трубку, но лучше четко обозначить свою позицию: «Я не согласен с вашими условиями. Дальнейшее общение – только через суд. Если вы будете меня беспокоить, я напишу заявления в полицию, прокуратуру и Центробанк!» Если эта формула не поможет - смело пишите заявления в полицию и прокуратуру.

Источник: Псковская Лента Новостей