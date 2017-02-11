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Путин внес в Госдуму законопроект, уточняющий полномочия адвокатов

11.02.2017 11:48 ПЛН, Псков

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который уточняет полномочия адвоката и регулирует особенности производства обыска, осмотра и выемки в отношении него. Документ размещен на сайте автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.
Закон предполагает внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс России.
 
В частности, предполагается дополнить ст. 58 содержанием, что стороне защиты не может быть отказано в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в производстве по уголовному делу в порядке, установленном кодексом, специалиста для разъяснения вопросов, входящих в его компетенцию.
 
Также, как уточняет «Газета.Ru», законопроект предполагает, что «защитнику не может быть отказано в участии в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо по ходатайству самого подозреваемого или обвиняемого».
 
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ч. 3 и ч. 4 ст. 50 дополняются положениями, которые обязывают органы предварительного расследования и суд учитывать принятый адвокатской палатой порядок участия адвоката в уголовных делах в качестве защитника по назначению.
 
«Это позволит избежать ситуаций, когда органами предварительного расследования игнорируются решения органов адвокатского самоуправления и назначаются адвокаты для участия в уголовных делах вопреки интересам подозреваемых и обвиняемых», — говорится в записке.
 
Также законопроект предполагает, что для обеспечения конфиденциальности отношений адвоката и его поручителя обыск у адвоката может быть произведен только на основании судебного решения. В том числе не допускается фотографирование, видеозапись и иная съемка материалов адвокатского досье.

Источник: Псковская Лента Новостей



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