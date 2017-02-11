Два концерта пройдут в феврале и марте в клубе «Тир» в рамках благотворительного фестиваля «Добрый рок»

Стало известного расписание концертов V Международного благотворительного фестиваля «Добрый рок» в псковском клубе «Тир» на ближайшие 2 месяца.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концертов, 18 февраля в 20.00 в «Тире» выступят группы «Гардарика» (Псков) и «Апраксин Двор» (A.D.) (Санкт-Петербург).

Как всегда все сборы с концерта и продажи сувениров идут на реализацию программы помощи тяжелобольным детям «Я хочу жить».

Стоимость билете в день концерта составит 250 руб., в предпродаже - 200 руб, при предъявлении студенческого - 150 руб.

А через месяц, 18 марта, в 20.00 в клубе «Тир» выступят три уникальные в своем роде команды «Капитан Смоллетт» (Псков), «БЕZ Б» (Санкт-Петербург), SNATCH (Санкт-Петербург).

Источник: Псковская Лента Новостей