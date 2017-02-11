Сотрудникам ФСО запретят размещать информацию о себе в сети или в СМИ

В соответствии с проектом закона, который внес на рассмотрение Госдумы президент России Владимир Путин, сотрудникам Федеральной службы охраны будет запрещено размещать информацию о себе в сети или в СМИ.

В тексте пояснительной записки отмечается, что сотрудникам государственной охраны запрещается публиковать любую информацию, которая может позволить раскрыть принадлежность того или иного лица к органам государственной охраны.

Исключение составляют случаи, которые предусматриваются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны.

Источник: Псковская Лента Новостей