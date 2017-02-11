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Сотрудникам ФСО запретят размещать информацию о себе в сети или в СМИ

11.02.2017 12:19 ПЛН, Псков

В соответствии с проектом закона, который внес на рассмотрение Госдумы президент России Владимир Путин, сотрудникам Федеральной службы охраны будет запрещено размещать информацию о себе в сети или в СМИ.
 
В тексте пояснительной записки отмечается, что сотрудникам государственной охраны запрещается публиковать любую информацию, которая может позволить раскрыть принадлежность того или иного лица к органам государственной охраны.
 
Исключение составляют случаи, которые предусматриваются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны.

Источник: Псковская Лента Новостей



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