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Полиция Пскова приглашает граждан на службу

11.02.2017 13:38 ПЛН, Псков

УМВД России по городу Пскову приглашает на службу.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в УМВД России по городу Пскову на должности полицейского и полицейского-водителя патрульно-постовой службы требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, имеющие общее среднее образование.
 
Заработная плата - от 22 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 40 календарных дней. Лица, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием и застрахованы государством. Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.
 
Обращаться телефону: 59-63-19 (отдел по работе с личным составом УМВД России по городу Пскову).

Источник: Псковская Лента Новостей



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