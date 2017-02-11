«Акценты» Донецкого: Демиург Романов, фактор Вилкова и Пушкин-фрик

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Незаконченный роман. Демиург псковской политики Роман Романов перешел на другую работу.

Амнистировали! Муниципальные выборы в сентябре уже сегодня обещают много интересного.

«Наше всё и все-все-все». Впервые за долгие годы Пушкинский театральный фестиваль в Пскове стал событием не только культурной, но и общественной жизни.

Начнем выпуск с новостей местной политической ойкумены. На этой неделе все политически ангажированные люди в регионе с удивлением узнали, что один из адептов команды губернатора Турчака, можно сказать, его верный Санчо Панса, Роман Романов, на протяжении восьми лет занимавший ключевые должности в политическом блоке администрации Псковской области, уходит на работу в ПсковГУ, где займет пост проректора по воспитательной работе и, как объявлено, будет курировать ряд проектов университета.

Наряду с январским переформатированием Госуправления по связи и массовым коммуникациям и сменой руководителя Управления внутренней политики (мастодонта Владимира Шураева скоропостижно отправили курировать муниципалитеты, от чего тот неожиданно отказался, и ушел, по сути, в никуда), - сокращение должности заместителя руководителя аппарата администрации, по видимому, вписывается в некий долговременный тренд, разгадать который местные аналитики пока не в состоянии. Версии высказываются самые разные, вплоть до фатального влияния нового шефа президентской администрации Сергея Кириенко.

В любом случае реформа административно-медийной сферы настигла как-то внезапно, и местные наблюдатели буквально сломали головы, пытаясь ответить на вопрос: «С чем все это связано?». Ведь Роман Романов все восемь лет реально определял «подковерную», то есть незримую повестку дня на выборах всех уровней. Он если и не самолично принимал кардинальные решения по тем или иным кандидатурам, политическим блокам и действиям, то уж точно служил «мозговым центром» оных, решая, кого определить в спойлеры, кого - в попутчики, а кого — во враги действующей власти.

К примеру, считается, что именно его организационными усилиями родилась так называемая «коалиция непарламентских партий», на протяжении нескольких лет создававшая видимость политической активности в регионе. Свои манипуляции с местным политическим пространством Роман Романов описывал в художественных произведениях, повестях и романах, которых у него за восемь лет вышло из печати аж три штуки. Согласитесь, чиновник-литератор — это то, чем может похвастать далеко не каждая региональная администрация, а наша может!

И вот столь неожиданная концовка — Демиург покидает свое творение. Неужели нынешней власти уже не нужны идеологические подпорки? Вряд ли. Подпорки всегда важны. В том числе и идеологические. Однако, судя по всему, концепция все-таки изменилась. И теперь тренд заключается в простой максиме: «Не плодить лишних сущностей». Демиурги больше не нужны. Зачем усложнять, порождая непредсказуемые казусы исполнителей, если на ситуацию можно влиять напрямую? И это не столько даже кемлевский тренд, сколько мировой, что, к примеру, наглядно продемонстрировали выборы в США, где президенту Трампу, по сути, оказалась не нужна традиционная пресс-служба. Выяснилось, что вполне можно обойтись твиттером.

Шеф администрации Президента России Киреенко, умница и интеллектуал, вовремя просек новую фишку и научил подчиненных в регионах, - те взяли под козырек. Тренд, так тренд. Куда ж деваться, когда, действительно, одного вменяемого мессенджера достаточно. А подконтрольные СМИ подхватят тему и разовьют. Что касаемо игр в демократию, то они, как показали последние выборы, закончились.

Однако разбрасываться сторонниками плюс верными кадрами — не комильфо, да и не рационально, вдруг пригодятся на новом витке политической карьеры? Вот и уходят кадры в «экспертное сообщество», которое можно назвать резервом, а можно и новым рычагом влияния. Ведь как известно с давних пор, не место красит человека, а Роман Романов — место.

Амнистировали. Лидер псковской «Родины» Константин Вилков заявил, что намерен баллотироваться в Псковскую городскую Думу в сентябре 2017 года. Дело в том, что 9 февраля Псковский областной суд изменил обвинительный приговор городского суда, вынесенный Вилкову ранее, когда тот был осужден за пособничество и превышение полномочий в истории со смертью наркоторговки. Теперь молодой политик не имеет никаких ограничений в занятии должностей, связанных с исполнением функций представителей власти, то есть, переводя с юридического языка на человеческий, может избираться и быть избранным.

На мой взгляд, участие Вилкова в выборной кампании 2017 года существенно оживит картину, ведь в Думу пойдут многие его оппоненты, с которыми он успел «расплеваться» в ходе предыдущей избирательной кампании. Пусть оппоненты считают Вилкова спойлером, чья задача публично очернить противников, следует признать, что делает он это вполне талантливо и креативно, используя все имеющиеся современные средства (тот же Фейсбук, например). К тому же Вилков и сам по себе, без подсказок сверху или сбоку, умеет создавать информационные поводы буквально из пустоты, в выражениях не стесняется, что делает его, несмотря на молодость, весьма заметным персонажем в местной политической тусовке. Как говорится, молодой да ранний.

Возвращение Вилкова в активную политику, повторюсь, наверняка придаст будущей кампании интриги. Тем более, что о возвращении в регион сейчас заявляют и другие герои былых политических баталий. Например, можно ожидать продолжения активности такого персонажа, как экс-губернатор Евгений Михайлов, о чем тот тоже прямо заявил в эфире «Эха Москвы в Пскове». И то ли еще будет! Не получилось на областных выборах. Может быть, удастся взять реванш на муниципальных. Депутат псковской гордумы, конечно, не ахти какой статус, но звучит хорошо и приятно.

Переходим к главному культурному событию в жизни Пскова и окрестностей — XXIVПушкинскому театральному фестивалю. Один из участников форума, известный театральный критик Роман Должанский опубликовал в газете «Коммерсантъ» свои заметки о фестивале, остроумно озаглавленные «Наше всё и все-все-все». В статье критик дал отповедь многочисленным охранителям, пытающимся «защитить» классику не только от театральных новаций, но и от интерпретаций вообще.

Тем, кто истерически кричит: «Не трогайте классику!», Должанский ответил еще и репликой в Фейсбуке, цитирую: «Эти многословные провинциальные графоманы никогда не поймут, что театр для того и создан, чтоб классиков трогать, в том числе за причинные места, дёргать, допрашивать, тормошить, мутузить, выворачивать наизнанку и т. д. А чтоб "не трогать", есть их могилы. Ну или библиотечные полки...».

То, что очевидно для столичного критика, совсем не очевидно для псковской публики, причем весьма высокопоставленной, облеченной чинами и регалиями, которая, как выяснилось, готова наплевать на приличия и голосовать ногами, демонстративно покидая театр прямо во время спектакля — топоча каблуками и хлопая дверьми. Так было на спектакле-открытии «Пиковая дама» от «Коляда-театра». Так случилось на новосибирской «Снегурочке». А бегство зрителей на моноспектакле московского Центра драматургии и режиссуры «Пушкин: Сказки для взрослых...» и вовсе обрело масштаб полноценного скандала.

Как все это можно объяснить? По-моему, все достаточно просто. Впервые у Пушкинского фестиваля в Пскове появился арт-директор, известный питерский критик Андрей Пронин, который сформировал программу фестиваля не как «сборную солянку» из постановок по Пушкину, а концептуально, сообразуясь с собственными представлениями о том, что такое актуальный русский театр. И здесь возникло неминуемое противоречие.

Дело в том, что в Пскове Пушкинский фестиваль давно воспринимается как своего рода светское событие, куда приходят не только спектакль посмотреть, но и себя показать, что называется, «зачекиниться». Являются не только завзятые театралы, выкроившие последнюю копейку на билет, но и многочисленные чиновники со своими расфуфыренными женами. Они идут в театр как на светский раут, а куда попадают? На экспериментальную фестивальную площадку, где им показывают «оперу» без музыки и даже без слов, или спектакль-деконструкцию, в котором Пушкин предстает этаким похабником, и объяснить им, что это не Пушкин из хрестоматии, а Пушкин ХХIвека, Пушкин эпохи порнохабов, разумеется, просто невозможно. Если уж наша публика не способна понять и осмыслить даже вполне традиционного языка Николая Коляды, который давно признан чуть ли не классиком, то что уж говорить о лабораторном театре?

С другой стороны, а чего же вы хотели от фестиваля, который и призван отражать новейшие тенденции в театральном искусстве? Здесь позволю себе аналогию с кино: 99% фильмов, которые идут в программе мировых кинофестивалей, хоть в Каннах, хоть в Берлине или Венеции, никогда не выходят в прокат, их не показывают в кинотеатрах. Это именно события киноискусства, а не явления массовой культуры.

Артхаус — это не блокбастер. Почему же от театра наш зритель ждет исключительно легких, развлекательных постановок? Пушкинский театральный фестиваль — не демонстрация возможностей антрепризы, где все гладко и приятно, а пространство сценического эксперимента. Да, подчас весьма узкое: иные стоеросовые головы в эту понятийную щель просто не помещаются. Зато в невежественных отзывах в сети и на страницах газет - недостатка нет. И сей факт лично меня заставляет сильно сомневаться, что предложенный в этом году формат вообще всерьез и надолго. Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей