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Небольшой снег и высокое атмосферное давление прогнозируют в Псковской области в воскресенье

11.02.2017 13:54 ПЛН, Псков

12 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег.
 
Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ветер будет северо-западных направлений 2-7 м/сек.
 
Температура по области: ночью -6…-11, днем -1…-6.
 
Атмосферное давление высокое.
 
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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