Что делать, если провалился под лед - рекомендации спасателей

Бывают случаи, когда люди проваливаются под лед в самых неожиданных местах, и произойти такое может с любыми, будь то рыболовы, туристы, охотники, местные жители, сокращающие себе путь, или дети, играющие на льду. Несмотря на то, что на водоемах Псковской области установилось прочное ледовое покрытие, рыбакам следует прислушаться к рекомендациям МЧС, внимательно относиться к вопросам безопасности. На вопрос о том, что делать, если беда все-таки приключилась, отвечает государственный инспектор Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Псковской области Владимир Воронин.

Если вы оказались в воде, ни в коем случае не паникуйте. Паника не позволит вам сосредоточиться. Человек, попавший в ледяную воду, может окоченеть через 10-15 минут, а через 20 минут потерять сознание. Постарайтесь привлечь к себе внимание: кричите, зовите на помощь. Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду. Примерно половина всех теплопотерь приходится на голову. Затем обопритесь локтями о лед и приведите тело в горизонтальное положение. После этого постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на поверхность. Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли.

Если на ваших глазах провалился человек:

- немедленно крикните ему, что идете на помощь;

- ремни или шарф, любая доска, жердь, лыжи, санки помогут вам спасти человека;

- бросать связанные предметы нужно за 3-4 метра от полыньи;

- если под рукой ничего не оказалось, допустимо лечь на лед цепочкой, удерживая друг друга за ноги;

- действуйте решительно и скоро – провалившийся быстро коченеет в ледяной воде, намокшая одежда тянет его вниз;

- подав провалившемуся рыбаку подручное средство, вытащите его на лед и ползком двигайтесь от опасной зоны.

Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченными в спирте или водке руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь - в подобных случаях это может привести к летальному исходу.

Если вы стали свидетелем несчастного случая, звоните по телефону спасения - «01», «101» или «112» (с мобильного телефона).

Источник: Псковская Лента Новостей