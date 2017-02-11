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Что делать, если провалился под лед - рекомендации спасателей

11.02.2017 19:09 ПЛН, Псков

Бывают случаи, когда люди проваливаются под лед в самых неожиданных местах, и произойти такое может с любыми, будь то рыболовы, туристы, охотники, местные жители, сокращающие себе путь, или дети, играющие на льду. Несмотря на то, что на водоемах Псковской области установилось прочное ледовое покрытие, рыбакам следует прислушаться к рекомендациям МЧС, внимательно относиться к вопросам безопасности. На вопрос о том, что делать, если беда все-таки приключилась, отвечает государственный инспектор Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Псковской области Владимир Воронин.
 
Если вы оказались в воде, ни в коем случае не паникуйте. Паника не позволит вам сосредоточиться. Человек, попавший в ледяную воду, может окоченеть через 10-15 минут, а через 20 минут потерять сознание. Постарайтесь привлечь к себе внимание: кричите, зовите на помощь. Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду. Примерно половина всех теплопотерь приходится на голову. Затем обопритесь локтями о лед и приведите тело в горизонтальное положение. После этого постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на поверхность. Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли.
 
Если на ваших глазах провалился человек:
- немедленно крикните ему, что идете на помощь;
- ремни или шарф, любая доска, жердь, лыжи, санки помогут вам спасти человека;
- бросать связанные предметы нужно за 3-4 метра от полыньи;
- если под рукой ничего не оказалось, допустимо лечь на лед цепочкой, удерживая друг друга за ноги;
- действуйте решительно и скоро – провалившийся быстро коченеет в ледяной воде, намокшая одежда тянет его вниз;
- подав провалившемуся рыбаку подручное средство, вытащите его на лед и ползком двигайтесь от опасной зоны.
 
Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченными в спирте или водке руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь - в подобных случаях это может привести к летальному исходу.
 
Если вы стали свидетелем несчастного случая, звоните по телефону спасения - «01», «101» или «112» (с мобильного телефона).

Источник: Псковская Лента Новостей



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