Дмитрий Быстров призвал организовать выезд мобильных налоговых офисов в населенные пункты всех волостей Островского района

10 февраля глава администрации Островского района Дмитрий Быстров посетил МИФНС №5 по Псковской области, где принял участие в расширенном совещании «Об итогах работы Инспекции за 2016 год и основных задачах на 2017 год».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Островского района, в работе совещания также участвовали: руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Сергей Токарев, заместитель руководителя Управления Елена Жгут, глава администрации Палкинского района Галина Кузьма.

До коллектива налоговой инспекции и приглашенных лиц была доведена информация о структуре поступления налогов по уровням бюджетов, динамика поступления по различным видам налогов за два предыдущих года, состояние и динамика задолжности в бюджетную систему Российской Федерации за 2016 год.

В отчетном докладе было обращено внимание на несвоевременную оплату налогоплательщиками транспортного налога за 2015 год и раскрыты причины повышения этой задолжности.

В своем обращении к руководству налоговой службы глава администрации Островского района поднял вопрос о работе мобильных налоговых офисов: «Ко мне поступает много довольно обращений от жителей села, связанных с доступностью тех или иных государственных и муниципальных услуг. Людям приходится тратить много времени и денег, чтобы добраться до районного центра, получить там информацию по оплате налогов или сумме задолжности. Части сельского населения по объективным причинам и в силу состояния здоровья это уже и не под силу. Чтобы нормализовать ситуацию прошу вас организовать выезд мобильных налоговых офисов в населенные пункты всех волостей с заранее известной периодичностью. При этом было бы желательно предусмотреть оплату налогов и задолжности прямо на месте».

Глава администрации Палкинского района Галина Кузьма поддержала Дмитрия Быстрова в этом вопросе. Она также обратила внимание на более эффективную работу налоговых органов по взиманию подоходного налога, как одного из основополагающих факторов пополнения местного бюджета, что в значительной мере сказывается на объёме социальных услуг для населения района.

Отвечая присутствующим на совещании руководителям муниципалитетов, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области пояснил, что мобильные налоговые офисы, безусловно, важны в социальном плане и приносят свои результаты. Однако, они неэффективны по затрачиваемым на обеспечение их деятельности средствам. «Есть несколько факторов, которые надо иметь в виду. Во-первых, почти впустую тратиться много полезного времени: мы отправляем на большое расстояние машину, убираем с центрального офиса практически на целый день необходимых сотрудников, а к мобильному офису приходит один-два человека. Во-вторых, автомобильный парк уже не новый, он требует все больших затрат на обслуживание и ремонт. Это не значит, что мы закрываем эту тему. Работать в этом направлении, конечно же, продолжим. Думаю, что наиболее востребованными мобильные офисы будут в летний дачный период», - отметил Сергей Токарев.

В заключение руководитель Управления ФНС по Псковской области поблагодарил коллег за большую, тяжелую и важную работу в отчетном периоде. Сергей Токарев призвал к увеличению уровня индикативных показателей в работе и повышению качества оказываемых в налоговой инспекции услуг.

Руководителей муниципалитетов он поблагодарил за сотрудничество по содействию в размещении информации о деятельности налоговых органов и изменениях в налоговом законодательстве в СМИ и сети Интернет на официальных сайтах муниципальных образований. При этом Сергей Токарев выразил надежду на дальнейшее продолжение плодотворного сотрудничества по работе с юрлицами и индивидуальными предпринимателями, допускающими большие просрочки платежей по налогам в бюджеты разных уровней и имеющими критические суммы недоимки.

Источник: Псковская Лента Новостей