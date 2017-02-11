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Изборский музей-заповедник проводит семейный конкурс на лучшую кормушку для птиц

12.02.2017 11:31 ПЛН, Псков

Изборский музей-заповедник проводит семейный конкурс на лучшую кормушку для птиц «Помоги птицам».  Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, итоги конкурса будут подведены 1 апреля в  Международный день птиц.  По традиции в этот день взрослые и дети благоустраивают места обитания водоплавающих птиц, вывешивают новые кормушки и скворечники.

Заявку на участие необходимо в конкурсе необходимо выслать на электронный адрес: izborsk@yandex.ru  или на почтовый адрес: 181518, Псковская обл., Печорский р-н., Изборск, ул. Печорская, 39. Для конкурса «Помоги птицам».

Заявка должна сопровождаться следующей информацией о семье - участнице:

- фамилия, имя, отчество членов семьи;

- даты рождения детей;

- контактная информация (адрес, телефон, e-mail);

- фото кормушки с автором;

- рассказ, из чего сделана кормушка.

Работы принимаются до 25 марта по адресу: Псковская обл., Печорский р., д. Изборск, ул. Московская, 10 (музейное кафе «Блинная»).

Работа жюри  осуществляется до 30 марта.

Победители конкурса будут награждены памятными призами. Лучшие кормушки будут развешаны на территории музея-заповедника.

Источник: Псковская Лента Новостей



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