Сегодня: Воскресенье, 12 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Бесплатно почисти плед Кинокайф Форум предпринимателей города Пскова Лучшая интерьерная печать в Пскове 2 февраля Европа Плюс - радио №1 в России
11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

До 1 января 2015 года для назначения трудовой пенсии по старости достаточно было иметь 5 лет страхового стажа. С введением в действие пенсионной формулы важен не...14



Состоялся «Снежный десант» в поддержку инициативы о придании Дедовичскому району статуса «Края партизанской славы»

12.02.2017 12:09 ПЛН, Псков

Маршрут длинною более семи километров  преодолели на лыжах участники «Снежного десанта» в Дедовичском районе.  Старт пробега состоялся в деревне Нивки, у недавно восстановленного  памятного знака об отправке обоза в Ленинград состоялся митинг. Участники  вспомнили подвиги партизан-героев и еще раз заявили о намерении отстаивать инициативу о присвоении Дедовичскому району почетного звания «Край партизанской славы», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

После чего участники, в сопровождении вездеходов,  отправились  к месту, где в годы войны располагалась партизанская типография. Пробег собрал около пятидесяти человек, в числе которых работники Псковской ГРЭС, школьники, поисковики, члены местного отделения «Единой России» и члены общественных организаций не только из Дедовичского района, но и из областного центра.  По завершении пробега его организатор Игорь Тарасов поблагодарил участников, отметив, что  такие мероприятия  важны для сохранения памяти о подвиге предков, уважения и любви к своей Родине.

Напомним, «Снежный десант» организован в поддержку инициативы жителей района о придании муниципалитету статуса «Края партизанской славы».  В годы войны Дедовичский район был центром партизанского края, образованного в августе 1941 года и занимавшего площадь более 95000 кв. км. На протяжении года в партизанском крае действовали советские законы, работали колхозы, школы и больницы.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28