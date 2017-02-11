Состоялся «Снежный десант» в поддержку инициативы о придании Дедовичскому району статуса «Края партизанской славы»

Маршрут длинною более семи километров преодолели на лыжах участники «Снежного десанта» в Дедовичском районе. Старт пробега состоялся в деревне Нивки, у недавно восстановленного памятного знака об отправке обоза в Ленинград состоялся митинг. Участники вспомнили подвиги партизан-героев и еще раз заявили о намерении отстаивать инициативу о присвоении Дедовичскому району почетного звания «Край партизанской славы», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

После чего участники, в сопровождении вездеходов, отправились к месту, где в годы войны располагалась партизанская типография. Пробег собрал около пятидесяти человек, в числе которых работники Псковской ГРЭС, школьники, поисковики, члены местного отделения «Единой России» и члены общественных организаций не только из Дедовичского района, но и из областного центра. По завершении пробега его организатор Игорь Тарасов поблагодарил участников, отметив, что такие мероприятия важны для сохранения памяти о подвиге предков, уважения и любви к своей Родине.

Напомним, «Снежный десант» организован в поддержку инициативы жителей района о придании муниципалитету статуса «Края партизанской славы». В годы войны Дедовичский район был центром партизанского края, образованного в августе 1941 года и занимавшего площадь более 95000 кв. км. На протяжении года в партизанском крае действовали советские законы, работали колхозы, школы и больницы.

Источник: Псковская Лента Новостей