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Мокрый снег возможен в понедельник в Псковской области

12.02.2017 12:34 ПЛН, Псков

По информации Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 13 февраля на территории Псковской области прогнозируется облачная погода, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега.

Ветер западных направлений 5-10 м/сек.

Температура по области: ночью -4…-9 градусов, днем -3…+2 градуса.

Неблагоприятные и опасные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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